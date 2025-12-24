Hombre Sufre Descarga Eléctrica al Subir a Poste para Huir de la Policía en Juárez, Nuevo León

Un hombre sufrió una descarga eléctrica al subirse a un poste para tratar de huir de la policía, tras presuntamente ser sorprendido robando en la colonia Villas de San Ángel, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El hecho, registrado alrededor de las 05:00 de la tarde del martes 23 de diciembre en la avenida Paseo de San Juan, entre las calles Gardenia y Geranio, fue grabado por los vecinos, quienes quedaron alarmados por la situación.

En el video se observa al hombre arriba de un poste, mientras elementos de la Policía de Juárez mantienen rodeada la zona. Al intentar subir un poco más, el sujeto sufre una descarga eléctrica y su cuerpo cae sobre el cofre de una de las patrullas.

De acuerdo con los primeros informes, se presume que el hombre fue sorprendido robando, lo que desató una persecución por parte de la Policía de Juárez en la colonia Villas de San Ángel. Al verse rodeado por los oficiales, el sospechoso subió a los techos de las viviendas para intentar escapar, hasta llegar al poste donde se electrocutó.

Hombre sobrevive a descarga eléctrica en colonia Villas de San Ángel

El hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, sobrevivió a la descarga eléctrica y a la caída de varios metros de altura desde el poste. Paramédicos lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica.

Las autoridades no han dado a conocer una actualización sobre su estado de salud actual, luego de haber sido electrocutado por subir al poste. El video del momento continúa circulando en redes sociales donde ha sorprendido a diversos usuarios por las imágenes tan sensibles.

Con información de Carlos Campos | N+

SHH