Matan a Hombre con Arma Blanca en Estacionamiento del Centro de Monterrey
En la víspera de Navidad, un hombre fue asesinado a cuchilladas en el estacionamiento de unos locales comerciales en el centro de la ciudad de Monterrey
Un hombre fue asesinado a cuchilladas en el estacionamiento de unos locales comerciales ubicados en el cruce de las calles Reforma y Amado Nervo, en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El homicidio ocurrió durante las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad.
El reporte de una persona lesionada por arma blanca movilizó a rescatistas y paramédicos hasta el sitio; sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las heridas causadas por el objeto punzocortante. Posteriormente, dieron aviso a las autoridades de seguridad.
Investigan muerte de hombre acuchillado en estacionamiento de Monterrey
Elementos de la Policía de Monterrey arribaron al estacionamiento donde fue asesinado el hombre que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, únicamente dieron a conocer que vestía botas vaqueras de piel de víbora, pantalón de mezclilla azul marino, cinto de piel, camisa de cuadros y un chaleco café.
Cabe destacar que el lugar donde ocurrió el hecho es un estacionamiento exclusivo de algunos locales comerciales del centro de Monterrey. Las autoridades continúan con la investigación en el sitio, así como la revisión de cámaras de seguridad, para determinar si el homicidio esta relacionado a un asalto, pleito o si se trató de un ataque directo contra la víctima.
