Abaten a "Don Zefe", Presunto Líder Criminal, en Santiago, Nuevo León

Durante la madrugada de este martes 23 de diciembre, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un operativo en una quinta del municipio de Santiago, Nuevo León, donde fueron abatidos dos presuntos delincuentes, uno de ellos identificado presuntamente como Zeferino Peña, alias "Don Zefe".

Los agentes ministeriales de la AEI arribaron a la quinta ubicada en la avenida Las Torres y Benito Juárez, a 300 metros de la Carretera Nacional, para llevar a cabo el operativo; sin embargo, fueron agredidos a balazos por los presuntos delincuentes, por lo que, repelieron la agresión siguiendo los protocolos de actuación.

El enfrentamiento dejó como saldo dos presuntos delincuentes abatidos, un elemento de investigación herido por proyectil de arma de fuego y dos detenidos, un hombre y una mujer; así como el aseguramiento de diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se estableció la presunta identidad de uno de los hombres que murieron durante el operativo en Santiago como Zeferino, alias "Don Zefe", presunto integrante de un grupo delictivo con origen en el estado de Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, "Don Zefe" estaría vinculado con el trasiego y distribución de narcóticos en el estado.

Identifican a detenidos y segundo abatido en Santiago, Nuevo León

El segundo hombre abatido fue identificado como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar. Además, trascendió que los dos detenidos fueron identificados como José de Jesús de 59 años y Alicia Judith de 23, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

El agente ministerial que resultó herido de bala en una pierna fue trasladado a un hospital para su atención médica. De acuerdo con las autoridades, su estado de salud es reportado estable. La zona del enfrentamiento fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

