Eduardo Alvarado es Hospitalizado Nuevamente; Esto se Sabe Sobre Su Estado de Salud Actual

Eduardo Alvarado Ginesi, conductor del programa Reportajes de Alvarado, fue hospitalizado de nuevo luego de tener una complicación médica. En un video para Monterrey al Día, el señor Alvarado comentó sobre su estado de salud actual.

Noticia relacionada: Eduardo Alvarado Ginesi Desmiente su Fallecimiento: ¿Cuál es su Actual Estado de Salud?

Estoy de nuevo en el hospital, ahora me tocó aquí en Monterrey por el mismo padecimiento que he venido enfrentando

En el video, Alvarado Ginesi comentó que presenta un problema en las varices lo que le ha provocado que su cuerpo haya perdido grandes cantidades de sangre, por lo que tuvo que ser internado de urgencia para realizarle algunas transfusiones sanguíneas y pueda recuperarse. En el metraje agradeció a sus donares y seguidores por estar pendiente de él.

Yo agradezco mucho a la gente que estuvo pendiente, inmediatamente hubo respuesta de la gente en tanto en bendiciones como en donadores

Video: Lalo Alvarado Seguirá Hospitalizado para Recuperar su Salud

Eduardo Alvarado pasará Nochebuena y Navidad hospitalizado

El conductor comentó que él esperaba ser dado de alta este 23 de diciembre, pero doctores decidieron mantenerlo hospitalizado durante los próximos días para revisar su estado de salud y pueda mejorar. El señor Alvarado mencionó que pasará la Nochebuena y Navidad en la clínica donde está internado.

Esperaba salir el día de hoy, pero no, aquí llegará el Santa Claus porque pues primero esta la salud

El conductor y periodista ha recibido hasta ahora 4 unidades de sangre, por lo que se espera que su estado de salud mejore y en las próximas semanas pueda regresar a su hogar para terminar de recuperarse ante este problema médico que sufrió días antes de la Nochebuena.

Historias recomendadas:

DAGM