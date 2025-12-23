Suspenderán Carriles Reversibles por Época Decembrina en Monterrey: ¿Cuáles y en Qué Fecha?

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible en Monterrey anunció la suspensión de varios carriles reversibles ubicados en la avenidas principales de la capital de Nuevo León. Será solo durante la época decembrina cuando se llevará a cabo esta medida ya que durante el periodo vacacional se presenta un bajo volumen vehicular.

El carril reversible dominical en la Carretera Nacional también será retirado a partir del domingo 28 de diciembre hasta el domingo 4 de enero de 2026, pero en este caso se especificó se realizará solo si las condiciones del tráfico lo ameritan, por lo que se espera que en dado caso de registrarse tráfico lento en la zona se rehabilitará.

¿Cuándo suspenderán los carriles reversibles en avenidas importantes de Monterrey?

Será a partir del próximo 25 de diciembre cuando se lleven a cabo las suspensiones de carriles reversibles en el restos de avenidas importantes de Monterrey y será hasta el 2 de enero de 2026 cuando estos vuelvan a funcionar. A continuación te dejamos la lista completas de las vialidades mencionadas en el comunicado:

Por la mañana:

Av. Paseo de los Leones de Poniente a Oriente de lunes a viernes de 6:30 a 20:00 hrs.

Av. Garza Sada de lunes a viernes de 6:30 a 21: 30 hrs.

Av. Morones Prieto de lunes a viernes de 6:30 a 22:00 hrs.

Por la tarde:

Av. Paseo de los Leones de Oriente a Poniente de lunes a viernes de 16:30 a 21:00 hrs.

La Dirección de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Vialidad del Gobierno de Monterrey pidieron a los automovilistas manejar con precaución durante estas fechas decembrinas respetando las señalizaciones y evitando tomar el volante en caso de consumir bebidas alcohólicas.

