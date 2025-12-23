Asesinan a Mujer con Arma Blanca Durante Velorio en Monterrey

La tarde de este martes 23 de diciembre se reportó la muerte de una mujer al interior de un hospital luego de sufrir el presunto ataque por parte de un hombre con un arma blanca durante un velorio en la colonia Croc en Monterrey, Nuevo León.

El ataque con arma blanca habría ocurrido en un domicilio donde la mujer tenía algunos minutos de llegar debido a que en ese punto se encontraban realizando un velorio. Según testigos, se trataría de un hombre quien luego de atacar a la víctima huyo del sitio a pie. Se espera que testigos ayuden en la investigación tratando de identificar al agresor.

Luego de percatarse de lo ocurrido, fueron los propios vecinos quienes trasladaron a la mujer a una clínica ya que presentaba múltiples heridas. La víctima ingresó a la sala de urgencias del Hospital Metropolitano, en San Nicolás, Nuevo León, donde especialistas comenzaron a brindarle la atención necesaria. Minuto más tarde se confirmó que la paciente ya no contaba con signos vitales.

Investigan ataque contra mujer con arma blanca en Monterrey

Luego de confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía de San Nicolás y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) arribaron hasta el hospital donde falleció la víctima para comenzar con las investigaciones correspondientes y entrevistar a familiares para saber como ocurrió este ataque.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, pero tendría entre 20 a 25 años de edad. Se espera que en las próximas horas los elementos de investigación arriben hasta el domicilio donde ocurrió el ataque para tratar de localizar al agresor y poder detenerlo, además de ofrecer más detalles sobre esta caso y saber cual fue la razón del ataque que dejó a una persona sin vida.

