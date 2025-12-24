Mujer Roba Ofrendas Florales en Basílica de Guadalupe en Monterrey Para Presutamente Revenderlas

Una persona grabó el momento en qué una mujer ingresó a la Basílica de Guadalupe en Monterrey donde, frente al altar de la Virgen, comenzó a presuntamente robar algunos arreglos florales. El video comenzó a circular en redes sociales dejando varios comentarios contra esta actitud.

En el video se puede observar como una mujer se acerca hasta el altar de la Virgen de Guadalupe y comienza a escoger varios arreglos florales para después salir de este recinto religioso con varios ramos de rosas en mano. La persona qué captó el momento continuó el metraje hasta la salida de este punto.

Minutos más tarde surgió un video más, donde la misma mujer se acercó a varios negocios ubicados en las calles San Luis y Juan Pablo II donde presuntamente se encontraba ofreciendo estos arreglos florales pertenecientes a las ofrendas de otros feligreses a la Virgen de Guadalupe. Hasta el momento se desconoce la identidad de la responsable, por lo que ciudadanos pidieron a las autoridades detenerla y puedan determinar su situación jurídica tras sus actos.

¿Qué pasa con las ofrendas qué llevan a la Basílica de Monterrey?

Sobre este hecho, el padre Alexis, encargado de las misas matutinas, explicó que resulta complicado controlar este tipo de acciones sin afectar el ambiente de oración. Señaló que no es posible intervenir de manera escandalosa o retirar a una persona públicamente, ya que podría interrumpir la concentración y la devoción de quienes acuden al templo.

Lo único que si hacemos, pues pensamos o deseamos que si las van a agarrar lo lleven a su casa a un altar a la Virgen, no a revender

El padre mencionó que muchas de las flores son entregadas a parroquias, monasterios y comunidades religiosas, con el fin de aprovecharlas y evitar que se marchiten. Lo mismo ocurre con las veladoras, que son donadas a grupos que realizan eventos religiosos, permitiendo que continúen siendo utilizadas con un propósito espiritual.

