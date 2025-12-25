Muere Joven Motociclista al Chocar con Poste en Linares, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de estrellarse contra un poste en el Puente Camachito, ubicado en el Ejido Camacho, perteneciente al municipio de Linares, Nuevo León. Este accidente fue reportado cerca de las 05:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, Día de Navidad.

Autoridades de seguridad arribaron al sitio luego de recibir el reporte del choque en la vía intermunicipal que conduce del municipio de Linares a Hualahuices. Se presume que la víctima regresaba de una reunión navideña cuando chocó contra el poste que provocó su muerte.

Hasta el momento, se desconoce si el motociclista manejaba bajo los influjos del alcohol, pero se dio a conocer que viajaba a exceso de velocidad. Aparentemente, se salió de la curva para pasar por el Puente Camachito, punto en el que perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra el poste de una luminaria.

Autoridades confirman muerte de joven motociclista en Linares

Elementos de Protección Civil y Policía de Linares, al intentar auxiliar al joven motociclista de entre 20 y 25 años de edad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde arribaron al sitio agentes ministeriales para iniciar con las indagatorias correspondientes.

El vehículo y el casco del motociclista terminaron derrapando más de 60 metros de distancia del poste. La zona fue acordonada para llevar a cabo las investigaciones, así como el levantamiento del cuerpo del joven en este Día de Navidad. El caso se suma a los números de fallecidos en accidentes viales en este 2025.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

