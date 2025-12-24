Reportan Intoxicación de Tres Empleados al Interior de un Supermercado en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este miércoles 24 de diciembre se reportó la intoxicación de tres empleados al interior de un supermercado ubicado sobre la avenida Acapulco en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Fueron los mismos empleados de este sitio quienes se percataron que los tres compañeros se encontraban inconscientes al interior de un sótano. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Apodaca quienes de inmediato brindaron la atención médica necesaria a las personas intoxicadas.

Dos de los afectados fueron identificados como Ernesto Gómez y Brenda Martínez, mientras que la tercera persona no se proporcionaron sus datos. Dos de los intoxicados fueron trasladados hasta la Clínica 67 del IMSS donde les brindaron atención médica más especializada.

¿Qué provocó la intoxicación de tres empleados en un supermercado en Apodaca?

Luego de poner a salvo a los empleados, elementos de Protección Civil de Nuevo León bajaron al sótano del supermercado para identificar cuál era la razón por la que los empleados habían sufrido esta intoxicación. Tras un inspección se percataron que en este punto se registró una fuga de gas metano.

De inmediato elementos de la Policía de Apodaca pidieron a los clientes y empleados de este supermercado desalojar el sitio y comenzaron a acordonar el sitio por el riesgo de registrarse un accidente mayor, lo que alarmó a varios ciudadanos. Luego de reparar la fuga de gas metano y de descartar que la situación representara algún riesgo para empleados y clientes, elementos de rescate informaron que este supermercado podía continuar con sus labores por el resto del día.

