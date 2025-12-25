Rescatan a Pareja de Incendio en Tejaban en Escobedo, Nuevo León

Durante la madrugada de este 25 de Diciembre, un incendio se registró en un tejaban ubicado en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos se desarrollaron en la calle Guadalupe y Avenida Monterrey, donde la acumulación de basura y algunos trozos de madera provocaron que el fuego se extendiera rápidamente, generando riesgo para las personas cercanas al lugar.

Video: Salvan a Pareja de Incendio, Se Quema Tejaban en Colonia Nueva Esperanza en Escobedo

Elementos de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado de Nuevo León y cuerpos de emergencia municipales de Escobedo acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte del siniestro. Gracias a su pronta reacción, lograron rescatar a una pareja que se encontraba en el tejaban cuando comenzó el incendio.

Una pareja fue rescatada, una mujer presentó síntomas de intoxicación

Entre los rescatados, una mujer presentó síntomas de intoxicación, por lo que recibió atención médica en el lugar. Las acciones coordinadas de los equipos de emergencia permitieron controlar las llamas antes de que se propagaran a otras estructuras, evitando así daños mayores y posibles víctimas.

El personal de emergencia agradeció la colaboración de voluntarios y ciudadanos, quienes apoyaron en la atención y cuidado de los afectados. La rápida movilización de los cuerpos de rescate y la coordinación entre autoridades estatales y municipales fueron clave para evitar que el incidente fuera más grave.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

