Hombre Mata a Su Hermano en Festejo Navideño en Ciénega de Flores, Nuevo León

Una reunión familiar con motivo de la Navidad durante la madrugada de este 25 de diciembre en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, terminó con discusión entre hermanos la cual derivó en una balacera que dejó como saldo una persona sin vida, otra gravemente lesionada y dos hombres detenidos.

Los hechos se registraron en la colonia Tierra Propia, tercer sector del municipio, ubicado a aproximadamente 15 cuadras del centro de Ciénega de Flores, en la zona norte del estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información preliminar, los integrantes de una familia se encontraban reunidos en un una fiesta navideña cuando comenzaron a ingerir bebidas embriagantes. Antes de iniciar la cena, una discusión presuntamente relacionada con la disputa por una mujer escaló de manera violenta.

El enfrentamiento ocurrió en el cruce de las calles Tamaulipas y Helena Olivares, frente a una plaza pública, donde los involucrados accionaron armas de fuego.

Autoridades aseguraron armas de fuego y detuvieron a dos hombres.

En el lugar, autoridades localizaron al menos tres vehículos con impactos de bala en vidrios y carrocería, así como múltiples casquillos percutidos esparcidos en la vía pública. Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, la Policía de Ciénega de Flores y la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Dentro del domicilio y en el área del ataque fueron aseguradas varias armas de fuego, entre ellas una arma larga y un arma corta, esta última presuntamente utilizada para privar de la vida a la víctima, cuya identidad no ha sido revelada.

Durante el operativo, dos hombres fueron detenidos y puestos bajo custodia policial. Se trata de Antonio Tobar, de 39 años, e Irvin Martínez, de entre 30 y 35 años de edad. Ambos quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

