Captan a Policía Municipal Golpeando a Hombre Detenido en García, Nuevo León

Un elementos de la Policía Municipal fue captado golpeando a un hombre detenido en el municipio de García, Nuevo León. El hecho se registró presuntamente en la avenida Luis Donaldo Colosio y comenzó a circular a través de redes sociales.

En el video grabado por un automovilista se observa a los dos oficiales junto a la patrulla marcada con el número U768 y el hombre detenido aparentemente para realzarle una revisión. En uno de los momentos, el policía que esta de espaldas le da al menos un golpe directo en el estómago al sujeto.

A través de redes sociales, donde se dio a conocer el video grabado por un ciudadano que fue testigo de los hechos, diversos usuarios señalaron el presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal de García, Nuevo León.

Video: Policía Municipal Golpea a Hombre Detenido en García, Nuevo León

Piden que policía de García que golpeó a hombre sea sancionado

Luego que comenzó a circular en redes sociales el video donde se ve a un elemento de la Policía Municipal golpear a un detenido, el alcalde del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos, emitió un comunicado al respecto.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, el policía que cometió la agresión ya fue identificado; sin embargo, no han dado a conocer el nombre. Manuel Guerrera Cavazos ya pidió que el oficial sea separado de sus actividades y sancionado conforme a lo que indica la ley.

Con información de Carlos Campos | N+

