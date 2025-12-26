Trabajadores Encuentran a Velador Muerto en Construcción de Casa en San Pedro, Nuevo León

Un hombre que se desempeñaba como velador fue encontrados sin vida en la construcción de una casa ubicada en el cruce de las calles Ladera y Barranca, en la colonia Veredalta, perteneciente al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El hallazgo se registró la mañana de este viernes 26 de diciembre cuando sus compañeros, los trabajadores de la obra, llegaron para iniciar su jornada laboral. Los obreros comenzaron a buscar al velador, quien se quedó a cargo de vigilar la construcción durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, es decir, los días festivos por Nochebuena y Navidad, pero al encontrarlo vieron que estaba muerto, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Investigan muerte de velador en construcción de casa en San Pedro

Luego de recibir el reporte del hombre sin vida en la colonia Veredalta, elementos de la Policía Municipal de San Pedro, personal de Servicios Periciales y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se movilizaron hasta la obra en construcción para iniciar las indagatorias.

La zona fue acordonada por las autoridades de seguridad locales y estatales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y de las evidencias necesarias para continuar con la investigación del caso que consternó a los trabajadores de la obra en la colonia Veredalta, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con los informado por las autoridades, el hombre fallecido fue identificado como Ramón de 55 años de edad, originario del estado de Veracruz. Los agentes continúan investigando para identificar la causa de la muerte del velador y determinar si fue por causas naturales o se trató de un hecho violento.

Con información de Alejandro Rodríguez | N+

