Captan Presunto Intento de Robo a Restaurante Bar en Barrio Antiguo en Monterrey

El dueño de un restaurante bar, ubicado en el Barrio Antiguo en el centro de Monterrey, denunció a través de redes sociales un presunto intento de robo durante la mañana del 25 de diciembre. Fue mientras la mayoría de negocios se encontraban cerrados cuando un sujeto intentó entrar a este restaurante para presuntamente cometer algún delito.

Este caso comenzó a circular a través de las redes sociales de este lugar, donde el dueño del local compartió un video tomado por una cámara de seguridad donde se puede observar como un hombre caminaba sobre la calle Diego de Montemayor; minutos después, se puede observar como el hombre sube a la azotea de este negocio.

Luego de que el dueño se diera cuenta de este suceso, de inmediato alertó a locatarios y vecinos de este punto sobre la presencia de este sujeto sospechoso y llamó a las autoridades para tratar de atrapar al hombre. En la publicación, el propietario de este sitio mencionó que el presunto ladrón no entró a su negocio, pero temía de que algunos de sus vecinos sufriera un robo.

Vecinos de Barrio Antiguo, no es por asustarlos pero acaba de subirse una ratota al techo, ya voy en camino

Policía de Monterrey investiga presunto intento de robo a negocio

Horas más tarde de compartir este caso, el dueño de este local comentó que al sitio arribaros elemento de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, quienes comenzaron a investigar este presunto intento de robo y siguieron los pasos del sujeto sospechoso con el fin de localizarlo y poder identificarlo.

Locatarios y vecinos del Barrio Antiguo pidieron a las autoridades incrementar los rondines de vigilancia en este punto debido a que durante los festejos del mes de diciembre varios de estos lugares se encuentran cerrados, convirtiéndose en un área vulnerable a robos.

