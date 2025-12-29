Atacan a Balazos y Hieren a Joven en el Porche de su Casa en Monterrey

La noche de este domingo 29 de diciembre un joven de aproximadamente 18 años de edad resultó herido luego de ser atacado en el porche de su casa ubicada cerca de la esquina de la avenida Venustiano Carranza y José María Lombardini, en la colonia de Garza Nieto, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue alrededor de las 08:00 de la noche cuando sujetos armados arribaron al sitio y dispararon de manera directa y en diversas ocasiones contra el joven de 18 años de edad, logrando herirlo en el hombre y en el abdomen, al menos en dos ocasiones. El hecho generó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte del ataque armado, paramédicos y personal de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al joven que presentaba heridas causadas por los proyectiles de arma de fuego. Los rescatistas lograron estabilizar a la víctima de la agresión y trasladarlo a un hospital cercano.

Investigan ataque contra joven de 18 años en Monterrey

Minutos después de que llegaron los elementos de Protección Civil de Monterrey al domicilio donde ocurrió el ataque armado en la colonia Garza Nieto, también arribaron oficiales de la Policía de Monterrey, quienes llevaron a cabo el acordonamiento del lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades de seguridad permanecieron varios minutos en el sitio para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas por este ataque armado contra el joven de 18 años de edad que resultó herido y del cual, no han dado a conocer su identidad ni su estado de salud actual.

