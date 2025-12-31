Confirman Hallazgo Sin Vida de Camila Mendoza Olmos, Joven Mexicana Desaparecida en Texas

Autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en el oeste de Bexar, en San Antonio, Texas, es de Camila Mendoza Olmos, la joven mexicana de 19 años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 24 de diciembre, la víspera de Navidad, después de salir de su casa, en el mismo condado donde fue localizada sin vida.

Fue el pasado 30 de diciembre, durante un operativo de búsqueda, que las autoridades encontraron un cadáver cerca de la casa de Camila Mendez Olmos, en un terreno abierto del bloque 10,000 de FM 1560, al oeste del condado de Bexar, junto con un arma de fuego.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la Oficina del Alguacil del condado de Bexar confirmó que el cuerpo corresponde al de la joven mexicana de 19 años de edad, que era buscada por el FBI (Federal Bureau of Investigation) en Estados Unidos y por el Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León en México.

¿Cuál fue la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos?

La Oficina del Médico Forense del condado de Bexar, en Texas, indicó que la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos fue una herida de bala en la cabeza. Cabe destacar que, junto al cuerpo encontrado cerca de la casa de la joven mexicana fue localizada un arma de fuego.

Las autoridades del condado de Bexar continúan con las investigaciones en el caso de Camila Mendoza Olmos, quien fue vista por última vez al salir de su casa y subir a su auto en San Antonio, Texas, momento que quedó captado en video por una cámara de seguridad.

Luego de reportarse su desaparición el 24 de diciembre, la búsqueda de la joven mexicana de 19 años de edad se extendió hasta el estado de Nuevo León, en México, de donde era originaria y donde fue activada una alerta de búsqueda por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

