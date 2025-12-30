Encuentran un Cuerpo Durante la Búsqueda de Camila Mendoza, Joven Mexicana Desaparecida en Texas

Camila Mendoza Olmos es una joven mexicana que desapareció en Texas, ante esta situación, ya es buscada por el FBI y las autoridades del estado de Nuevo León de donde es originaria.

Autoridades del estado de Nuevo León emitieron una ficha de búsqueda por la desaparición de Camila.

Solicitamos de su colaboración para LOCALIZACIÓN de :

🔎CAMILA MENDOZA OLMOS

🔔Cualquier información comunicarse al teléfono:

☎️81 20 20 44 11

En tanto, hoy, durante el operativo de búsqueda se encontró un cadáver cerca de la casa de Camila Mendoza Olmos, quien desapareció la víspera de Navidad, informaron las autoridades.

Sin embargo, el cuerpo aún no ha sido identificado. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que pronto para saber si dicho cuerpo corresponde al de Camila Mendoza Olmos. Además, el sheriff indicó que se encontró un arma de fuego cerca de la víctima.

La tía de la joven, Nora Olmos, pide el apoyo de la ciudadanía para localizarla con bien a Camila.

Si tienen alguna pista, alguna información de algo, que lo compartan; en otros lugares, en fronteras

