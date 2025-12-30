Participaron Más de 30 Sujetos Armados en Ataque a Empresario Alberto Prieto en Guadalajara

Tras el violento ataque contra Alberto Prieto, "El Prieto", empresario del Mercado de Abastos, autoridades de Jalisco confirmaron la noche del lunes el fortalecimiento de operativos de seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Autoridades investigan el móvil del ataque. Foto: N+

La Fiscalía del Estado realiza los análisis periciales y revisa las imágenes del sistema C5 para definir las líneas de investigación y el móvil del ataque.

Como resultado de los primeros dispositivos de seguridad, fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente vinculados a los agresores; tres con placas de Michoacán y uno más sin placas.

¿Cuántas personas se vieron involucradas en la agresión a un empresario y su hija en Guadalajara?

Durante una reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad del Estado, celebrada en la V Región Militar, se detalló que el ataque fue una agresión directa en la que participaron más de 30 personas armadas con rifles de alto poder y al menos siete vehículos.

La víctima, que se trasladaba en un Lamborghini, un automóvil deportivo de lujo sin blindaje, estaba resguardada por siete escoltas, entre ellos militares retirados, quienes intentaron repeler el ataque.

Ante la gravedad de los hechos, el Gabinete de Seguridad Estatal acordó implementar de inmediato un operativo terrestre con proximidad social en todo el territorio, así como fortalecer los operativos móviles conjuntos que integran al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatal, metropolitana y municipales.

Además, se estableció que a partir de este martes , día del ataque, se realizarán reuniones diarias de seguridad con participación federal, estatal y municipal para evaluar avances y definir acciones.

El Gobierno de Jalisco expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de que los hechos no quedarán impunes.

Edgar Abraham Flores Maciel / Las Noticias N+

