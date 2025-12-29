Caos y muerte dejó una balacera en calles de Zapopan, en Jalisco. Hombres armados dispararon cientos de veces contra un automóvil Lamborghini Urus. La balacera tuvo una duración de más de 15 minutos y se extendió por las colonias Santa Eduwiges y residencial Victoria; en N+ te decimos cómo es ese vehículo de lujo y cuánto vale.

Un empresario del Mercado de Abastos fue asesinado junto a su hija cuando viajaba en un Lamborghini Urus, en Santa Eduwiges, en Guadalajara.https://t.co/BVTtqMhLTH — NMás (@nmas) December 29, 2025

Después del ataque armado en la colonia Santa Eduwiges de Zapopan, Jalisco, las autoridades reportaron tres muertos y cuatro heridos tras la emboscada a un lujoso Lamborghini, cuyo propietario era el empresario y comerciante del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia. Un grupo de personas armadas interceptó un vehículo en el cruce de la avenida Topacio y la calle Brillante.

Así es el Lamborghini Urus de color naranja de Alberto Prieto Valencia

El ataque contra el empresario y comerciante Alberto Prieto Valencia ocurrió cuando viajaba en su Lamborghini Urus de color naranja, un vehículo que llama la atención por ser el primer "Super Sport Utility Vehicle" (SSUV) en el planeta.

Combina un diseño de camioneta con el desempeño de un auto deportivo de alto rendimiento, y según los expertos, eso lo vuelve un objeto de exclusividad en el mercado automotriz a nivel mundial.

¿Cuáles especificaciones tiene el Lamborghini Urus?

Lamborghini Urus tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros que genera una potencia máxima de 305 km/h y supera las dos toneladas de peso.

Autoridades de Jalisco resguardan un Lamborghini Urus, donde asesinaron al empresario, Alberto Prieto Valencia. Foto: EFE

¿Cuántas velocidades tiene el Lamborghini Urus?

El Lamborghini Urus tiene transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción total permanente con distribución de par activa. El conductor podrá mantener el control en maniobras de alta velocidad.

tiene y un sistema de tracción total permanente con distribución de par activa. El conductor podrá mantener el control en maniobras de alta velocidad. Cuenta con frenos cerámicos de carbono que garantizan un frenado más eficiente.

¿Cuál es el valor del Lamborghini Urus?

El Lamborghini Urus tiene un precio de 5 millones de pesos mexicanos, pero existen versiones con blindaje especializado y que pueden superar los 8 millones de pesos.

