¿Quién Es El Empresario Asesinado en un Lamborghini en Zapopan, Jalisco? Esto Es lo Que Sabemos

Este día se registró una balacera en la colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara. Civiles armados se enfrentaron con un grupo de escoltas en la colonia Santa Eduwiges, en el municipio de Guadalajara, dejando un saldo de tres personas muertas.

¿Quién era el empresario atacado y asesinado en Guadalajara?

Se trata de un empresario del Mercado de Abastos.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Jalisco, la víctima es el empresario Alberto Prieto Valencia , mejor conocido como “El Prieto”.

, mejor conocido como El empresario fue asesinado junto a su hija tras ser atacados a balazos al viajar en un lujoso Lamborghini Urus valuado en unos 3 millones de pesos.

¿Qué dice la Fiscalía de Jalisco sobre la cifra de muertos tras ataque a Lamborghini?

De acuerdo con la última actualización de la Fiscalía de Jalisco:

3 personas murieron (dos en el lugar de los hechos y una menor de edad en el hospital)

4 escoltas resultaron heridos de bala (uno de ellos se reporta en condición grave de salud)

Las víctimas son el empresario Alberto Prieto Valencia, su hija, y un escolta.

La Fiscalía de Jalisco realiza las investigaciones pertinentes, lo que implicará que la circulación peatonal y vehicular en la zona se ve afectada.

Con información de N+

HVI