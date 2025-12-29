¿A Qué se Dedicaba Alberto Prieto, "El Prieto", Empresario Asesinado Hoy en Guadalajara?
Durante al menos 15 minutos una intensa balacera en las colonias Santa Eduwiges, en Guadalajara, y de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan.
Este lunes 29 diciembre 2025, se registró una emboscada en contra de un empresario del Mercado de Abastos, quien fue asesinado junto a su hija cuando viajaba en un Lamborghini Urus, en la colonia Santa Eduwiges, Guadalajara. Alberto Prieto Valencia, "El Prieto", era un conocido empresario de la región.
Identifican a empresario asesinado hoy en Guadalajara
La víctima fue identificada por las autoridades del estado como Alberto Prieto Valencia, así lo informó el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora.
- Era conocido como "El Prieto".
- Era un empresario conocido en la región
- Se dedicaba a la venta de granos y cereales.
- Tenía bodegas en el Mercado de Abastos de Zapopan
- También era empresario de transporte, pues contaba con una flotilla de tráileres.
Las víctimas del ataque
Además del empresario, también murieron en el ataque, su hija, una joven de 16 años y uno de sus escoltas.
De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se ubicaron 200 casquillos.
- Hasta el momento no hay detenidos, solo dos vehículos asegurados que se utilizaron para atacar al empresario.
