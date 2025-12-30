Tigres Dice Adiós al Defensa Eduardo Tercero: ¿Cuántos Títulos Ganó Sin Jugar?

El defensa mexicano Eduardo Tercero ya no será parte del club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), luego que la institución hiciera oficial la salida del defensor del plantel, rumbo al Torneo Clausura 2026.

Tigres de la UANL hizo el anuncio en sus redes sociales y agradeció al futbolista Eduardo Tercero por ser parte del cuadro felino.

Gracias Eduardo Tercero por tu trabajo, esfuerzo y dedicación vistiendo la playera de Tigres. Te deseamos lo mejor en el siguiente capítulo de tu carrera

¿Quién es el futbolista mexicano Eduardo Tercero?

El futbolista Eduardo Tercero, defensa central mexicano de 29 años, se incorporó a las filas del Tigres en 2018 procedente de Lobos BUAP, pero su paso por el cuadro regiomontano estuvo marcado por la irregularidad: no tuvo continuidad y jugó poco, incluso en los últimos torneos ya no era tomado en cuenta por el entrenador Guido Rodríguez.

El futbolista Eduardo Tercero. Foto: Cuartoscuro

Eduardo Tercero logró títulos importantes sin consolidarse, destacan campeonatos de Liga MX, Campeón de Campeones y la Liga de Campeones de la Concacaf .

. El deportista no pudo consolidarse como titular en Tigres en el once inicial.

En 2021 , fue cedido a préstamo con Xolos de Tijuana para el torneo Apertura 2021 para tener minutos de juego, ahí tuvo más actividad

, fue cedido a préstamo con Xolos de Tijuana para el torneo Apertura 2021 para tener minutos de juego, ahí tuvo más actividad En 2025, Eduardo Tercero dejó de estar en los planes deportivos de Tigres, porque prácticamente no tuvo participación.

¿Por qué Eduardo Tercero dejó de ser parte del Tigres rumbo al Clausura 2026?

La salida de Eduardo Tercero del Tigres se da en un momento de ajustes rumbo al Clausura 2026. De esta forma el defensa mexicano es libre de buscar nuevas ofertas de trabajo.

¿Cuántos títulos obtuvo Eduardo Tercero en Tigres?

En 2019 , Eduardo Tercero se coronó por primera vez en la Liga MX con Tigres luego de derrotar al club León.

, Eduardo Tercero se coronó por primera vez en la Liga MX con Tigres luego de derrotar al club León. En 2020 obtuvo la Copa Concachampions de la Concacaf

obtuvo la Copa Concachampions de la Concacaf En 2023 , con la llegada del entrenador Robert Dante Siboldi se obtuvieron tres copas más.

, con la llegada del entrenador Robert Dante Siboldi se obtuvieron tres copas más. Un título de Liga MX, un Campeón de campeones y un Campeones Cup consiguió con la playera de los Tigres

