México Fortalece Estrategia de Seguridad ante Dichos de Donald Trump de Ataques contra Cárteles

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 9 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que México fortalece la Estrategia Nacional de Seguridad luego de los dichos del mandatario Donald Trump sobre los ataques contra los cárteles.

Le expliqué al presidente Lula que con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que por cierto estamos fortaleciendo, por las declaraciones que está haciendo el presidente Trump, que es parte de su manera de comunicar.

Asimismo, señaló que buscarán estrechar la comunicación con Estados Unidos y que le solicitó a Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que si es necesario sostenga una reunión con el Departamento del Estado de EUA. También recordó que recientemente, Marco Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad con México.

Video: Trump Asegura que Cárteles Controlan México y Ofrece Enviar Soldados a Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que el presidente estadounidense el pasado 8 de enero de 2026 volvió a reiterar los cárteles gobiernan México y que acciones tendría que implementar en contra, en N+ te detallamos lo que expresó en Vamos a Comenzar a Atacar por Tierra a los Cárteles; Los Cárteles Gobiernan México: Trump.

