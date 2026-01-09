Incendio en la Patagonia Argentina: Video de Enormes Llamas que Destruyen Árboles

Hoy, viernes 9 de enero de 2026, continúa el fuerte incendio en la Patagonia de Argentina, donde las enormes llamas destruyeron árboles y se pueden ver a varios metros de distancia.

El incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta a autoridades y habitantes de la Patagonia argentina, luego de que las llamas avanzaron sin control en zonas boscosas de la Provincia de Chubut, al sur del país. Por medio de videos difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de fuego consumiendo árboles que son visibles a varios kilómetros de distancia.

🇦🇷 | Imágenes aterradoras provenientes de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. El incendio forestal está completamente fuera de control y ya ha alcanzado la Ruta 40.



Al menos 3.000 turistas tuvieron que ser evacuados esta semana de varias zonas forestales cercanas… pic.twitter.com/SqwCO6Ri53 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

Nota relacionada: Combaten Primer Incendio Forestal del 2026 en Puebla: Se Quema Barranca en Chilchotla.

Desalojan a miles de personas por el incendio

El siniestro, activo desde inicios de semana, alcanzó la Ruta Nacional 40, una de las carreteras más importantes del país, lo que obligó a implementar cortes parciales y desvíos preventivos para evitar accidentes y facilitar el trabajo de los brigadistas.

Cabe señalar que ante el avance de las llamas, al menos 3 mil turistas fueron evacuados de campings, cabañas y centros ecoturísticos como medida preventiva.

Las autoridades locales y nacionales mantienen un operativo permanente con brigadas terrestres y apoyo aéreo, aunque reconocen que el control total del incendio dependerá de un cambio favorable en las condiciones del clima.

Historias recomendadas:

FBPT