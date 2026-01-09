¿A Qué Hora Comienza la Marcha Antiimperialista en CDMX Mañana Para Apoyar a Venezuela?

En la Ciudad de México (CDMX), se llevará a cabo la marcha antiimperialista en apoyo a Venezuela luego de la operación militar de Estados Unidos. En N+ te decimos a qué hora es este sábado 10 de enero de 2026 y lo que debes saber.

Fueron organizaciones sociales, sindicales y colectivos de distintos sectores quienes anunciaron una movilización en la capital del país en respaldo a Venezuela, luego de la detención del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la operación de militares que informó Donald Trump y que previamente en N+ te detallamos en Cronología: Así Fue el Ataque de EUA a Venezuela por Captura de Nicolás Maduro.

Video: Venezuela Es el País Con Más Petróleo Crudo del Mundo: Las Claves Detrás del Plan de EUA

La convocatoria fue realizada por el Frente Nacional en Defensa de la Soberanía, que presentó las acciones bajo el nombre de Jornada Antiimperialista por la Soberanía de América Latina y Solidaridad con Venezuela. En esta jornada participarán organizaciones sociales, juveniles, políticas, sindicales, campesinas, colectivos indígenas y organismos defensores de derechos humanos.

Nota relacionada: Rechazo Categórico a la Intervención: Sheinbaum Comparte Postura de México a Detención de Maduro.

¿A qué hora será la marcha en apoyo en Venezuela en CDMX?

De acuerdo con los organizadores, la movilización se llevará a cabo este sábado, con punto de partida a las 11:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para avanzar por Paseo de la Reforma y concluir en el Hemiciclo a Juárez.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT