El Premio Nobel de la Paz No Puede Cambiar de Persona, Aclara el Comité que lo Concede 

El comité Nobel en Oslo, encargado de entregar el Premio Nobel de la Paz, afirmó este viernes 16 de enero que la condecoración es "indisociable" de la persona que la recibe. La aclaración llegó luego de que la opositora venezolana Maria Corina Machado le dio su medalla al presidente estadounidense Donald Trump.

Como lo reveló Machado, el jueves le ofreció la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca a Trump, quien ya había manifestado anteriormente que él era merecedor del reconocimiento porque, desde su óptica, ha solucionado varias guerras.

Sin importar lo que ocurra "con el diploma o la medalla del premio, es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador", subrayó

Así que a través de un comunicado, el comité Nobel dijo que más allá de lo que ocurra "con el diploma o la medalla del premio, es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador".

Aunque la medalla o el diploma cambien de propietario, eso no modifica para nada la identidad de la persona o la organización a la que el premio Nobel de la Paz fue otorgado

Nobel de la paz: Los galardonados pueden hacer lo que quieran con la medalla o el diploma

El comité del Nobel también dejó en claro que cuando el premio se otorga, la decisión es definitiva y válida para siempre. Además señaló que no hará comentarios sobre "las acciones posteriores" de los galardonados.

"No hay ninguna restricción en los estatutos de la Fundación Nobel" para los ganadores del premio, señaló, así que ellos están en plena libertad de hacer lo que les plazca:

Un galardonado puede hacer lo que quiera con la medalla, el diploma o el dinero del premio

Finalmente Maria Corona Machado, quien fue galardonada con el Nobel de la Paz 2025 por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela, cedió al capricho de Trump, quien dijo en varias ocasiones que deseaba obtener el premio y que sería "un gran honor" para él si Maria Corina Machado se lo cedía.

Justo este viernes 16 de enero, en su cuenta de "X", Maria Corina Machado reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su encuentro:

Juntos construiremos una Venezuela libre y soberana: el aliado más confiable y seguro de Estados Unidos en el hemisferio... Gracias, señor Presidente.

Machado no es la primera que cede su presea. En el pasado, otros ganadores del Premio Nobel también decidieron dar o vender su medalla, entre ellos Kofi Annan (premio de la paz 2001) o James Watson (premio de medicina 1962).

El periodista ruso Dmitri Muratov (Nobel de la paz 2021) vendió su medalla por 103.5 millones de dólares en junio de 2022 y donó el dinero al fondo de la Unicef para los niños refugiados uranianos.

