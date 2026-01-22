Llega "El Botox" a la FEMDO en Ciudad de México Luego de su Captura en Michoacán

Este jueves, 22 de enero de 2026, César "N" apodado "El Botox" fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Ciudad de México, luego de su captura en Michoacán.

El operativo de ingreso se realizó en la parte posterior de las instalaciones de la fiscalía especializada, ubicada en la colonia Guerrero. Un vehículo blindado tipo Rhino transportó al detenido, acompañado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que desplegaron un fuerte operativo de custodia.

Traslado desde Michoacán a la CDMX

El procedimiento de ingreso se completó en aproximadamente siete minutos. Agentes de seguridad abordaron las patrullas de custodia mientras el vehículo blindado ingresaba a las instalaciones. Una segunda unidad de custodia ingresó junto con el vehículo, mientras otras patrullas se retiraban del punto.

El detenido fue trasladado vía aérea desde Michoacán hasta la Ciudad de México, posteriormente se realizó un traslado terrestre hacia instalaciones de la Secretaría de Marina antes de su llegada a la FEMDO. En la fiscalía se le realizarán entrevistas y exámenes médicos de ley, y posteriormente podría ser trasladado a un penal de máxima seguridad tras su presentación ante el juez correspondiente.

Así se logró la detención de "El Botox"

La captura de César Alejandro "N" fue resultado de la coordinación interinstitucional y un operativo conjunto en el estado de Michoacán. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de Michoacán.

La detención ocurrió en el poblado de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista. Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, así como vigilancias aéreas y el uso de herramientas tecnológicas, se identificaron diversos domicilios donde se resguardaban integrantes de la célula delictiva.

En dos acciones se detuvo a cuatro personas relacionadas con este grupo delictivo. En la primera acción se detuvo a una mujer de 23 años, y en la segunda se capturó a César Alejandro "N" junto con Eder "N" y Esteban "N". A los detenidos les aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos y narcótico.

"El Botox" tiene siete órdenes de aprehensión vigentes

De acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad, César Alejandro "N" cuenta con siete órdenes de aprehensión: dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio.

El detenido es identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Las autoridades señalan que mantenía el control de la venta de limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capiri y el Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán.

Se le relaciona con hechos violentos registrados recientemente en la región, entre ellos el homicidio de un líder limonero ocurrido el 20 de octubre de 2025.

