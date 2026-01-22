Menor Desaparece y es Hallado Muerto en Cisterna que Policía Ya Había Revisado en Edomex

Cristopher Gael, de 13 años de edad, desapareció luego de acudir a una fiesta de disfraces en noviembre de 2025. Dos meses después, su familia fue informada del hallazgo sin vida del menor al interior de una cisterna de un predio que elementos de la Policía y Fiscalía Edomex ya habían revisado en cuatro ocasiones; exigen que se esclarezca el caso.

De acuerdo con la mamá de Cristopher, Anahí Montiel, su hijo acudió a la reunión con sus amigos en inmediaciones del Barrio Huicalco, municipio de Hueypoxtla. Una vez que concluyó la fiesta, estuvo con sus amigos y posteriormente les indicó que regresaría solo a su casa, pero nunca llegó.

Un día después, comenzó la búsqueda del menor con ayuda de la Policía Municipal, la Fiscalía Edomex y la Comisión de Búsqueda de Personas.

En ese lugar, donde fue encontrado mi hijo, ya se había realizado la búsqueda por parte de mis familiares, ya habían entrado ahí, fue más de una ocasión. El día 5 (de noviembre) hubo por parte de Fiscalía (una revisión) ellos mismos entraron a ese lugar

Las labores de búsqueda para hallar a Cristopher Gael no descansaron ni un solo día. Sus familiares y seres queridos realizaban jornadas y distribuían las fichas de búsqueda con los datos esenciales para identificar al adolescente.

¿Cómo encontraron a Cristopher Gael?

La mamá de Cristopher señala que luego de dos meses el dueño del predio le indicó que su hijo fue hallado sin vida flotando al interior de una cisterna, en el mismo predio al que ya habían ido a buscar.

Nos dice ‘Yo encontré el cuerpo, iba yo a sacar agua y yo encontré el cuerpo’

Anahí acudió con la presidenta municipal de Hueypoxtla para pedir explicaciones por este caso y al mismo tiempo exigir justicia. No obstante, la funcionaria le pidió que se cambiara la versión de los hechos:

Ella nos dice ‘¿Sabe qué? Pues vamos a tener que decir que fue por una llamada anónima, y que había una jauría de perros alrededor del cuerpo

Los familiares de Cristopher Gael piden a las autoridades que el caso sea investigado como homicidio, ya que aseguran que ese depósito de agua fue revisado en varias ocasiones y no hallaron nada. Además, indican que es sospechoso que quieran cambiar la versión de localización del menor.

Yo pienso eso que a él se lo pudieron haber llevado y después irlo a dejar ahí. Para simular que había entrado, que él se había caído, que él había abierto. Él no pudo haber hecho eso

