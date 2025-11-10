Caso Erick Omar: "Cabo", el Perro que Intentó Salvar a su Dueño de Policías de la CDMX

“Cabo”, el perrito de Erick Omar, joven que fue hallado muerto luego de ser detenido por policías de la CDMX, trató de defenderlo mientras era agredido. "Cabo", de color café y talla mediana, aparece en los videos que captaron el momento exacto cuando el joven de 21 años de edad, es golpeado en varias ocasiones por los oficiales.

De hecho, se observa cuando “Cabo” trata de acercarse a Erick, pero un policía se da cuenta y trata de ahuyentarlo. Cuando un policía arrastra a Erick Omar para subirlo a la patrulla con placa de identificación MX-428D-4, este corre tras de él.

Él salió a pasear al perro, en el video se ve como el perro lo quiere defender, dijo a N+, Itzel Díaz, tía de Erick Omar

¿Cómo es “Cabo”, el perro de Erick Omar?

La noche del 4 de noviembre, Erick Omar y Cabo salieron a dar una vuelta por inmediaciones de la calle Soledad. Sin embargo, la tranquilidad del paseo terminó cuando a Erick lo interceptaron varios agentes. Luego de que subieron a Erick Omar a la patrulla, "Cabo" se quedó solo en la calle. Nadie supo del paradero de ambos.

Sin embargo, después de varios días, la familia de Erick fue notificada de que había sido hallado el cuerpo de una persona con las características de Erick; presentaba huellas de golpes en varias partes del cuerpo.

Durante el funeral, el cual realizaron entre los puestos ambulantes donde la víctima tenía su negocio de venta de malteadas y postres, los allegados a Erick indicaron que no sabían nada de "Cabo".

No obstante, mientras despedían a Erick Omar, padre de dos pequeños, regresó “Cabo”.

La familia le brindó alimento y cuidados. El perrito se quedó cerca del féretro, mientras le echaban porras y aplausos por el amor que siempre le tuvo a Erick. Durante el cortejo fúnebre, que partió de La Merced hacía el Panteón Dolores, “Cabo” estuvo cerca del ataúd.

'Gabo', la mascota de Erick Omar, el joven de 21 años que fue hallado muerto luego de que policías lo detuvieran, acompañó a su amo hasta el último momento.



Exigen detención de más policías

En los servicios funerarios, la tía de Erick, Itzel Díaz, indicó que esperan que la muerte de su sobrino no quede impune. Debido a que los tres policías que aparecen en los videos, ya fueron detenidos y presentados ante las autoridades.

Pero aseguran que hay más agentes que podrían estar involucrados en la agresión, lo anterior, luego de que se diera a conocer un nuevo video de la detención de Erick Omar.

Los tres elementos que participaron gracias a Dios ya están en proceso, pero queremos a los demás elementos que participaron, que paguen por lo que hicieron

Los agentes que se encuentran asegurados fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Por ello, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Quiero justicia para él (...) ya no lo vamos a ver más

