Giran Órdenes de Aprehensión Contra Policías Ligados a Muerte de Joven en Venustiano Carranza

Autoridades de Ciudad de México informaron que se giraron órdenes de aprehensión en contra de los tres policías relacionados con la muerte de Erick Omar, de 21 años, en la alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

El joven fue hallado muerto luego de haber sido detenido por policías de Ciudad de México, por lo que desde ese entonces, los seres queridos de Erick Omar exigen justicia, ya que aseguran que el joven fue víctima de presunto abuso policial.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de Ciudad de México, se obtuvieron las órdenes de aprehensión en contra de los tres policías que ya habían sido detenidos, los cuales quedarán a disposición de la autoridad que los requiere en un centro penitenciario, se informó en un comunicado.

Además, se detalló que el caso de la muerte de Erick Omar continúa siendo investigado.

Video: Erick Omar Sacó a Pasear a Su Perro y Terminó Sin Vida, en la CDMX; Investigan a Policías por Su Muerte

Noticia relacionada: ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?

¿Qué pasó con Erick Omar, joven hallado muerto tras ser detenido?

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron la noche del martes 4 de noviembre en la calle Soledad de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando la víctima fue vista por última vez mientras paseaba a su perrito.

En redes sociales se difundió una grabación en la que se observa a Erick Omar con vida. Un vecino captó el momento en el que Erick fue detenido por los elementos de seguridad. En las imágenes se aprecia cuando el joven está rodeado por al menos 3 agentes.

Erick Omar estaba en el suelo cuando uno de los oficiales lo golpeó con la rodilla en el abdomen y luego lo arrastra para subirlo a la patrulla con la placa de identificación MX-428D-4, según se ve en las escenas.

La familia de Erick Omar lo buscó por dos días

Familiares y amigos comenzaron una intensa búsqueda para dar con el paradero del joven Erick Omar.

Durante dos días se presentaron en hospitales y Ministerios Públicos con la finalidad de obtener información; sin embargo, les notificaron que hallaron a Erick Omar en la colonia 10 de Mayo, pero sin vida; su cuerpo presentaba múltiples golpes.

Una vez que su familia recibió la noticia de su fallecimiento, protestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ubicadas en la avenida Jardín en la alcaldía Azcapotzalco.

Erick Omar era padre de dos niños, quienes ahora se encuentran en orfandad. Su familia pide que el caso no quede impune.

Historias relacionadas:

CH