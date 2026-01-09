Semar Informa Acciones para Garantizar el Seguro de Pasajeros en 2026 para Tren Interoceánico

En comunicado la Secretaría de Marina, informó a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que se han realizado diversas acciones para garantizar los servicios de seguridad y vigilancia en sus instalaciones y tramos asignados, así como el seguro de pasajeros para 2026.

Indicó que en noviembre de 2025 se inició la investigación de mercado y se solicitaron cotizaciones a 82 empresas, de las cuales se recibieron 6 propuestas; en diciembre de ese mismo año, se realizó la apertura de cinco de ellas.

Luego de un análisis de las propuestas, el 26 de diciembre de 2025 se emitió el Acto de Fallo, mediante el cual la licitación fue declarada desierta, al no cumplirse los requisitos para garantizar el correcto desarrollo del servicio.

Ante dicha situación, y para asegurar la continuidad operativa, se firmó un convenio de ampliación temporal por dos meses, durante enero y febrero de 2026, con la empresa SEDEGRAL Seguridad y Defensa en General, S.A. de C.V.

Precisó que de manera paralela, a partir del 31 de diciembre de 2025 se inició un nuevo procedimiento de contratación mediante invitación, con fecha límite de presentación de propuestas el 9 de enero de 2026.

Seguro de pasajeros

Respecto al seguro de pasajeros, destacó que como acción inmediata, se estableció un convenio temporal de un mes, del 1 al 31 de enero de 2026, con la empresa Ve Por Más para garantizar la continuidad del servicio de seguro.

Además, señaló que se ha reiniciado la investigación de mercado para contratar un seguro que ofrezca mejores coberturas en equipaje, atención médica, incapacidad, prótesis, ortopedia y muerte accidental, tanto individual como colectiva, incluyendo gastos funerarios.

