Juez Federal de EUA Bloquea la Deportación del Niño de 5 Años Detenido por ICE en Minneapolis

Este martes 27 de enero, un juez federal en Washington bloqueó la posible deportación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre Adrian Alexander Conejo Arias, quienes fueron detenidos la semana pasada en Minnesota. La determinación judicial establece que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

El caso ha generado controversia en Estados Unidos desde que agentes federales separaron al niño de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis.

Lo que sabemos sobre la detención de Liam Conejo Ramos

Liam Conejo Ramos fue separado de su familia cuando agentes federales detuvieron a su padre en la puerta de su vivienda. Desde entonces, padre e hijo permanecen en un centro de detención ubicado en Texas.

La detención ocurrió en un suburbio de Minneapolis, en el estado de Minnesota, ciudad que se considera santuario y donde la policía local no coopera con redadas migratorias federales, según información del abogado de la familia.

Autoridades defienden el operativo migratorio

Las autoridades migratorias han defendido su actuación en este caso. El oficial de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró:

Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños

Por su parte, el comandante del ICE, Marcos Charles, afirmó que el objetivo de los agentes no era el niño y que hicieron "todo lo que podían" para que el pequeño se reuniera con su familia. Señaló que intentaron que la madre abriera la puerta después de que el padre dejara al niño y huyera para evitar a los agentes, pero no hubo respuesta.

El comandante declaró que tanto el niño como su padre, originarios de Ecuador, entraron de forma ilegal y son "deportables". Sin embargo, el abogado Marc Prokosch indicó que la familia cumplió con los pasos legales al solicitar asilo en Minneapolis.

Reacciones y protestas en Minnesota

El caso ha generado críticas desde diversos sectores. Una maestra del niño, identificada como Ella, expresó:

Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo

La exvicepresidenta Kamala Harris también se pronunció sobre el caso, señalando que Liam es "solo un pequeñito" que debería estar en casa con su familia y no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas.

Este viernes, manifestantes se congregaron en Minneapolis a pesar de temperaturas que alcanzaron los -23°C, gritando consignas contra el ICE. Otro contingente llegó al aeropuerto Minneapolis-St. Paul, desde donde se deporta a los detenidos en las redadas, para protestar contra las operaciones.

Más niños afectados en el mismo distrito

Liam Conejo Ramos es uno de al menos cuatro niños detenidos en el mismo distrito escolar de Minneapolis durante este mes, según autoridades locales.

Minnesota solicitó una orden de restricción temporal para las operaciones del ICE en el estado. La audiencia que podría frenar estas redadas se llevará a cabo el próximo lunes.

La detención ocurrió en medio de la emergencia por la tormenta invernal que azotó Estados Unidos durante este fin de semana.

