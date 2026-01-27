Quinton Aaron, Actor de “Un Sueño Posible”, Está Hospitalizado en Estado Crítico

El actor Quinton Aaron, internacionalmente reconocido por su papel, Michael Oher, en la película Un Sueño Posible (The Blind Side, 2009), se encuentra hospitalizado y en estado crítico, tras sufrir un repentino colapso en su domicilio, informaron medios estadounidenses.

¿Qué le pasó a Quinton Aaron?

El incidente ocurrió la semana pasada en su casa en Atlanta, Georgia, cuando Aaron, de 41 años, perdió repentinamente la sensibilidad en las piernas mientras subía las escaleras, lo que provocó que cayera y requiriera atención médica de urgencia.

Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde los médicos determinaron que presenta una infección sanguínea severa que ha comprometido su estado de salud.

Debido a la gravedad de su condición, Aaron fue colocado en soporte vital (asistencia médica para mantener funciones esenciales) mientras los especialistas continúan realizando pruebas para identificar la causa exacta del problema y evaluar su evolución.

Su familia pide ayuda a través de GoFundMe

Familiares y allegados han compartido su preocupación por el actor y han resaltado la incertidumbre que rodea su recuperación. A través de la plataforma GoFundMe se ha recaudado apoyo económico y mensajes de solidaridad, describiendo la situación como “súbita, aterradora y abrumadora” para quienes lo rodean.

Aunque todavía no se ha emitido un parte médico oficial con detalles precisos sobre su diagnóstico, algunos informes señalan que Aaron sigue bajo observación intensiva, mientras los médicos trabajan para estabilizar su condición y determinar el tratamiento adecuado.

Quinton Aaron alcanzó fama internacional con Un Sueño Posible, filme protagonizado por Sandra Bullock que fue nominado al Oscar a Mejor Película y consolidó su carrera en Hollywood.

Su papel como el liniero ofensivo Michael Oher, cuya vida real inspiró la historia, lo convirtió en una figura querida dentro y fuera de la industria cinematográfica.

A través de redes sociales y medios, seguidores, colegas y admiradores han expresado su apoyo, enviando buenos deseos y mensajes de esperanza por la recuperación del actor en estos momentos críticos.

