Balacera en Azcapotzalco Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia Industrial Vallejo?

La madrugada de hoy, 30 de enero de 2026, se registró una balacera más en la Ciudad de México (CDMX); aquí te contamos qué pasó en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco, este viernes.

¿Qué pasó en la colonia Industrial Vallejo?

Un hombre, de unos 35 años de edad, fue atacado a tiros en la zona industrial de Azcapotzalco, entre las calles Norte 59 y Poniente 150.

Por la balacera, en la zona se registró intensa movilización policiaca, sin que se hayan reportado personas detenidas.

Policías del sector La Raza auxiliaron al hombre que fue baleado en esa área que alberga varias fábricas y empresas, y a donde llegó gran cantidad de camiones desde las primeras horas de hoy.

Se registra movilización policiaca por un hombre baleado en la calle Norte 59, colonia Industrial Vallejo, en la zona industrial de la alcaldía Azcapotzalco.



Matan a conductor luego de riña

En otros hechos en la capital mexicana, un automovilista de aproximadamente 36 años de edad fue asesinado a balazos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hecho ocurrió luego de una riña entre dos conductores que transitaban sobre Marina Nacional.

Por la agresión a balazos, el hombre resultó herido, pero a la llegada de los servicios de emergencia ya no presentaba signos vitales. El agresor escapó en un auto gris, por lo cual inició el monitoreo para tratar de localizarlo.

Con información de Itzel Cruz Alanís, N+.

