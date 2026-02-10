¿Hay Doble No Circula 11 de Febrero por Contingencia en CDMX-Edomex? Lista de Carros Castigados

Atención, conductor. Si usualmente circulas por calles de la Ciudad de México o el Estado de México, debes conocer si se ha activado Doble Hoy No Circula, por lo que en N+ te adelantamos cómo operará este programa vehicular para este 11 de febrero de 2026.

Recuerda que el Doble Hoy No Circula se pone en marcha en ambas entidades cuando se activa la Contingencia Ambiental, por lo que también debes estar pendiente del Monitoreo de la Calidad del Aire, para conocer si los contaminantes han superado los niveles permitidos.

En Ciudad de México, la aplicación del programa Hoy No Circula corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), mientras que en el Estado de México está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

¿Aplica Doble Hoy No Circula el 11 de febrero de 2026 por Contingencia Ambiental?

Pese a que hasta las 15:00 horas de este martes, el Sistema de Monitoreo Atmosférico dio a conocer que la calidad del aire en la mayor parte de CDMX y zona conurbada es Mala, no se activó el Doble Hoy No Circula para el miércoles.

De modo que para este 11 de febrero de 2026, los vehículos que no circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), son aquellos que cumplen las siguientes características:

Holograma 1, Terminación de Placa 3 y 4, engomado ROJO

Holograma 2, Terminación de Placa 3 y 4, engomado ROJO

Sin embargo, hay que estar pendiente de la comunicación que dé la Comisión Ambiental de la Megalópolis