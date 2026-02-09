¿Activan Doble No Circula Mañana 10 de Febrero 2026? Placas Castigadas en CDMX y Edomex

Debido a que estamos en temporada partículas lo cual puede activar la contingencia ambiental, los automovilistas se mantienen pendientes de la calidad del aire en CDMX y Edomex, y acá te decimos si hay Doble Hoy No Circula mañana 10 de febrero de 2026 y qué terminación de placas y carros no deben salir a las calles.

Como sabes, el Doble No Circula entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de cualquier actualización, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

Video. Así Detuvieron a Conductores por No Respetar la Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a mala en la mayoría de estaciones, debido a que hay presencia de contaminantes como lo son el ozono y partículas PM2.5 y PM10.

Noticia relacionada. ¿Qué Es la Contingencia Ambiental Atmosférica? Por Esto se Activa Doble Hoy No Circula

De esta manera, existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula para este martes 10 de febrero de 2026. Sin embargo se recomienda esperar confirmación por parte de CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), ya que en días previos ha sucedido lo mismo, pero a lo largo del día mejoran los niveles de contaminación.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula 10 de febrero. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

no puede salir a las calles Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8

Noticia relacionada. Costo de Verificación en CDMX 2026: ¿Cuál Es Su Precio a partir del 1 de Febrero por Nueva UMA?

¿Qué terminación de placas y carros no circulan el 10 de febrero 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este martes en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA

Los carros exentos que sí pueden circular este martes son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula del martes 10 de febrero tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

Historias recomendadas