¿Hay Doble No Circula 9 de Febrero? Confirman Restricción: Estos Autos Descansan en CDMX-Edomex

Avanzan las semanas y cada vez es más común ver que hay mala calidad del aire en el Valle de México, por eso acá te decimos si se activa la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana lunes 9 de febrero 2026 en CDMX y Edomex, para saber qué autos y terminación de placas no circulan por la restricción vehicular.

En enero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tuvo que activar la fase 1 de contingencia en Ciudad de México y el Estado de México en dos ocasiones debido a los altos niveles de contaminación, eso provocó que debiera implementarse el Doble No Circula, que afectó a millones de automovilistas en la zona centro del país.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de partículas PM2.5 y PM10. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe tome medidas para tratar de disminuir la contaminación.

La buena noticia es que son pocas las zonas que presentan mala calidad del aire, por eso hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinde al respecto.

¿Habrá Doble Hoy No Circula lunes 9 de febrero 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula 2026 indica que la restricción aplica desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 9 de febrero.

Hoy No Circula 9 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula 9 de febrero 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado amarillo.

Autos con terminación de placas 5 o 6.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Gracias a que está desactivado el Doble No Circula hoy lunes 9 de febrero 2026, esto quiere decir que los autos con holograma 0 y 00, así como carros híbridos y eléctricos están exentos de las restricciones vehiculares en CDMX y Edomex.

