Se Incendia Casa Habitación en Cuautitlán Izcalli Hoy 11 de Febrero 2026

Un incendio de considerables proporciones afectó una casa habitación en el Fraccionamiento La Piedad, Cuautitlán Izcalli, este día. El siniestro se registró en la calle Nogales, generando una densa columna de humo visible desde puntos distantes de la zona.

Video: Fuerte Incendio Consume Vivienda en Fraccionamiento La Piedad, Cuautitlán Izcalli.

Según reportes vecinales, el fuego habría iniciado tras la explosión de un tanque de gas al interior de la vivienda. Las llamas se propagaron rápidamente, afectando la estructura de la casa habitación.

Información en desarrollo...