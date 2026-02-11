Deja Tres Muertos Ataque Armado Detrás del Mercado en Villanueva, Zacatecas

Este miércoles se registró un ataque armado en la zona conocida como El Vado, detrás del mercado municipal de Villanueva, Zacatecas, que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

Según reportes preliminares, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo abrieron fuego contra un grupo de civiles que se encontraban en el área. El incidente ocurrió en la cabecera municipal de Villanueva.

Ataque en zona comercial de Villanueva

El hecho violento se desarrolló en las inmediaciones del mercado municipal, específicamente en el lugar identificado como El Vado. Civiles armados dispararon contra varias personas que estaban en la zona en ese momento.

Las autoridades municipales confirmaron que tres personas perdieron la vida como resultado del ataque. La información continúa en desarrollo mientras las corporaciones de seguridad investigan las circunstancias del incidente.

