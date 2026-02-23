"No nos Dejaban Salir": Carmina Narra la Noche Varada en el Zoológico de Guadalajara

A causa de los hechos violentos ocurridos en Jalisco el 22 de febrero, más de mil personas quedaron varadas en el Zoológico de Guadalajara, lo que obligó a varios grupos pasar la noche dentro de sus autobuses.

Noticia relacionada: ¿Dónde y Cómo es Tapalpa, Jalisco, Pueblo Mágico Donde Capturaron y Abatieron a ‘El Mencho’?

El director del Zoológico de Guadalajara, Luis Soto, explicó que hay personas provenientes de diferentes estados cercanos como Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Guanajuato. Sin embargo, una joven llamada Carmina Tirado, contó cómo fue su experiencia como visitantes del zoológico durante esta activación de código rojo en Jalisco.

Carmina recibió llamadas de sus familiares preocupados

Carmina mencionó que llegó con su familia desde Ciudad Guzmán, y que fue aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana que comenzó a recibir llamadas de sus familiares para preguntarle si estaba bien, ya que se habían enterado de los bloqueos carreteros y quema de vehículos en el estado.

Llegamos aquí, ingresamos bien, no había noticias. Alrededor de las 9:30 o 10:00 de la mañana, subí una foto de que estaba aquí en el zoológico y mi familia empezó a llamar, a decir que qué estaba haciendo aquí, la situación, y recibimos la noticia Carmina Tirado, joven que quedó varada en el Zoológico de Guadalajara

De acuerdo con Carmina, la gente presente en el zoológico comenzó a verse preocupada, y una vez que terminó el recorrido, las autoridades del recinto les explicaron que no podían dejarlos salir hasta que dieron las 7:00 de la noche, no obstante, los visitantes no pudieron regresar a sus estados debido a que los conductores de los camiones en los que llegaron, por seguridad, no realizaron el viaje.

No nos dejaban salir, alrededor de las 6:00 de la tarde empezaron a decir que nadie iba a salir y nos empezaron a retener aquí. Nos quedamos como alrededor de las 7:00 pero yo no me quise quedar, yo tuve la oportunidad de que mi papá vive cerca y me fui con mi papá, allá pasé la noche y me resguardé Carmina Tirado, joven que quedó varada en el Zoológico de Guadalajara

Los visitantes debían volver a sus estados en los mismos camiones que llegaron

A pesar de que Carmina tuvo la oportunidad de pasar la noche con su padre en Guadalajara, tuvo que volver esta mañana del 23 de febrero, ya que llegó con su familia desde Ciudad Guzmán en un camión de viajes, sin embargo, no ha podido retirarse debido a que el chofer designado prefirió no arriesgar la integridad de él y los pasajeros.

El chofer no quiere arriesgarse, mejor me voy particular, para no perder mi tiempo y mis niñas están cansadas, hay más gente cansada. Muchos camiones ya salieron pero el de Ciudad Guzmán no quiere Carmina Tirado, joven que quedó varada en el Zoológico de Guadalajara

Carmina narró que la gente estaba desesperada, incluso, los baños del zoológico ya no estaban en condiciones óptimas para su uso.

Los baños están fatales, no hay personal, no hay quien los limpie, huele muy feo. Estaba un desorden, de cansancio, las personas están sentadas en las sombras, no quieren saber nada ya se quieren ir (...) Pues que Dios nos acompañe, en la carretera libre no se puede pasar, pero por la autopista sí, Dios quiera que nos vaya bien Carmina Tirado, joven que quedó varada en el Zoológico de Guadalajara

¿Las personas varadas en el Zoológico de Guadalajara fueron desatendidas?

De acuerdo con Luis Soto, han tenido apoyo para poder atender las necesidades básicas de las personas en el zoológico, así como servicios de salud, apoyo de la Cruz Roja, de servicios médicos municipales, de Protección Civil de Jalisco y de Guadalajara, así como la presencia permanente de elementos de la Policía de Guadalajara y Metropolitana.

Cabe señalar que en el mediodía de hoy, alrededor de 200 personas todavía estaban en el zoológico.

Redacción N+ Guadalajara

Historias recomendadas: