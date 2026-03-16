Muere una Menor de 13 años Tras Bajar de un Juego Mecánico en la Expo Feria Valle Hermoso 2026

Durante la Expo Feria Valle Hermoso 2026 se registraron varios incidentes que generaron preocupación entre los asistentes. Uno de ellos ocurrió cuando un juego mecánico tipo dragón colapsó, según versiones, mientras tenía a menores a bordo de este mismo y, en otro caso, parte de la estructura del área de abordaje del juego “Roller Coaster” se desprendió, causando pánico, aunque afortunadamente sin dejar personas lesionadas.

Aunque, lamentablemente, en otros hechos, una menor de 13 años empezó a sentirse mal tras bajar de un juego mecánico. A pesar de que paramédicos la atendieron de inmediato, sufrió un paro cardíaco y falleció al llegar al Hospital General. La joven fue identificada como María, residente del Infonavit San Luis.

Reportan Diversos Accidentes Durante Expo Valle Hermoso 2026. Foto: N+

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Además, un hombre y su hijo de dos años fueron atropellados a la salida de la feria por una camioneta conducida presuntamente por un hombre en estado de ebriedad. Ambos fueron trasladados al Hospital General, mientras que el conductor fue retenido para determinar su situación legal.

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