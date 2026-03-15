Muere una Persona y Otra Resulta Lesionada en Choque de Carretera de Tamaulipas

Un accidente entre un automóvil y un tractocamión se registró la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 en el kilómetro 22 de la Carretera Federal 81, en el tramo González-Zaragoza, dejando como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, tras el impacto uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó con lesiones y recibió atención de los cuerpos de emergencia.

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La carretera González-Zaragoza se mantiene cerrada

Debido al accidente, la circulación permanece cerrada en la zona mientras autoridades realizan las labores correspondientes para la remoción de las unidades involucradas.

En el sitio trabajan elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional y Protección Civil, quienes coordinan las acciones de atención y seguridad vial.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y considerar rutas alternas.

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