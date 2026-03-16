Frente Frío No. 41 en Tamaulipas Ingresa con Vientos de Hasta 120 km/h; Así el Clima Hoy Lunes

El ingreso del Frente Frío número 41, acompañado de una masa de aire ártico, cruzará Tamaulipas durante este lunes, generando un evento de “Norte” fuerte con rachas intensas de viento en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se estiman vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en la zona norte, mientras que en las regiones centro y cañera podrían alcanzar entre 75 y 95 km/h. En el sur, las rachas se prevén de 70 a 90 km/h.

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Además, en el Golfo de México las ráfagas podrían alcanzar entre 110 y 120 kilómetros por hora, lo que ocasionará oleaje elevado en zonas costeras. Autoridades advierten que estas condiciones podrían provocar caída de ramas, árboles, cables eléctricos, objetos sueltos y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Protección Civil en Tamaulipas Emite Recomendaciones Ante Evento del Norte

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar transitar cerca de árboles o postes de luz, mantenerse alejado de cables eléctricos caídos y no resguardarse debajo de estructuras inestables. En caso de detectar alguna situación de riesgo, se pide reportarla de inmediato al 911.

Las autoridades reiteran que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas para proteger la seguridad personal y familiar ante los fuertes vientos que se esperan durante este fenómeno meteorológico.

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