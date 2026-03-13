Residente del Hospital IMSS #270 en Reynosa Denuncia Presunto Caso de Acoso y Hostigamiento

La médica residente Estefani Covarrubias, de tercer año en el Hospital Regional del IMSS No. 270, denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual, hostigamiento y amenazas dentro del hospital.

A través de un video difundido en redes sociales, la doctora aseguró que ya presentó denuncias formales ante autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas e incluso mostró documentos con sellos de recibido. Sin embargo, afirma que no ha recibido medidas de protección y que continúa coincidiendo con la persona a quien señala como su presunto agresor.

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Residente del IMSS 270 en Reynosa Teme por su Seguridad

La residente también expresó temor por su seguridad y pidió que su caso sea atendido por las autoridades correspondientes.

IMSS Tamaulipas Informa Sobre Presunto Caso de Acoso en Hospital Regional de Reynosa

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas informó que ya se inició una investigación tras la denuncia pública realizada por una médica residente del Hospital General Regional No. 270, ubicado en Reynosa, quien señaló presuntos actos de acoso y hostigamiento dentro de la unidad médica.

A través de una tarjeta informativa, la institución señaló que condena cualquier acto que vulnere la integridad de su personal y reiteró su política de cero tolerancia a la violencia y al acoso laboral.

Asimismo, indicó que se estableció una colaboración con el Órgano Interno de Control para llevar a cabo una investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas o legales que correspondan.

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