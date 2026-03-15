Cruz Roja en Tampico Anuncia Suspensión de Actividades

Crisis financiera obliga a Cruz Roja Base Tampico a suspender actividades

A través de un comunicado oficial emitido este mes de marzo de 2026, la delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tampico anunció la suspensión inmediata de sus actividades debido a una severa crisis financiera que atraviesa la institución.

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La medida, que entró en vigor este 14 de marzo, afecta a todos los colaboradores y voluntarios de la base, a quienes se les notificó que no será necesario presentarse a laborar en las instalaciones hasta nuevo aviso.

Cruz Roja Delegación Tampico Emite Comunicado

La suspensión se debe a situaciones financieras críticas que comprometen la operatividad de la institución.



Aunque el comunicado asegura que la decisión busca proteger el futuro de la misión humanitaria, la interrupción del servicio genera incertidumbre sobre la cobertura de primeros auxilios y traslados en ambulancia para la ciudadanía durante el periodo de cierre.

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