Delegación de Cruz Roja en Ciudad Victoria Suspende Operaciones por Crisis Económica

La delegación local de la Cruz Roja Mexicana anunció la suspensión temporal de operaciones, servicios médicos y salidas de ambulancias en Ciudad Victoria a partir de este viernes y hasta nuevo aviso, debido a una severa crisis financiera. El coordinador estatal de la institución, Jesús Suárez, informó que la situación económica se agravó tras irregularidades registradas durante 2024 y 2025, lo que ha impedido cubrir gastos básicos de operación.

De acuerdo con la institución, ya se cumplió un mes sin poder pagar sueldos al personal, con un adeudo cercano a 600 mil pesos, situación que afecta directamente al funcionamiento de la delegación. Suárez explicó que el cierre solo aplica para la base de Ciudad Victoria, mientras que otras nueve bases en el estado continúan operando con normalidad.

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En total, alrededor de 183 trabajadores dependen de la delegación estatal, quienes también enfrentan retrasos en sus pagos. La institución señaló que, además de los salarios, los costos de insumos médicos, mantenimiento de unidades, gasolina y pólizas de seguro han superado la capacidad financiera de la delegación.

Ante este panorama, la Cruz Roja hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y autoridades para apoyar económicamente a la institución y poder restablecer los servicios de emergencia en la capital tamaulipeca en los próximos días.

La Cruz Roja Delegación Tamaulipas en Crisis Económica por Presuntos Malos Manejos

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