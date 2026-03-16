Activan Plan DN-III-E en Tampico por Afectaciones del Viento; Cruz de Parroquia se Derrumba

Las fuertes rachas de viento provocadas por el frente frío número 41, acompañado de un evento de “Norte” con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, ocasionaron diversas afectaciones en Tampico, lo que llevó a la activación del Plan DN-III-E para atender emergencias derivadas del fenómeno meteorológico.

Entre los daños reportados se encuentra la caída de una cruz de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada sobre la calle Nanchital en la colonia Petrolera. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Se Derrumba Cruz de la Parroquía de Nuestra Señora de Lourdes. Foto: N+

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Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar labores de rehabilitación, a fin de evitar riesgos para los vecinos y transeúntes.

Registran Caída de Árbol en Colonia de Tampico

Otra de las afectaciones se registró en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, donde un árbol fue derribado por la fuerza del viento y terminó levantando una camioneta, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

Cae Enorme Árbol en Tampico Derivado de Evento del Norte. Foto: N+

Matamoros Registra Cortes en el Suministro Eléctrico

La entrada del frente frío número 41 a la región norte de Tamaulipas dejó diversas afectaciones en Heroica Matamoros, donde las rachas de viento superaron los 60 kilómetros por hora durante su paso por la ciudad.

Entre los daños reportados se registraron árboles caídos, sectores sin energía eléctrica, fallas en semáforos y el colapso de un poste sobre la Avenida del Niño, sin que se reportaran daños a terceros.

Las autoridades de Protección Civil Matamoros se encuentran recorriendo la ciudad para atender los reportes ciudadanos y se espera que en las próximas horas den a conocer un reporte final con el balance total de afectaciones ocasionadas por el frente frío en Matamoros.

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