¿Cuál es el Límite de Velocidad de las Bicicletas Eléctricas de MiBici?

La velocidad de las bicicletas eléctricas será regulada. El Gobierno del Estado adquirió 960 de estas bicicletas que se incorporarán al esquema de MiBici. Aunque pueden alcanzar hasta 35 km por hora, tendrán un límite de velocidad de 25 km, informó la directora del IMEPLAN, Patricia Martínez.

Con el fin de garantizar las buenas condiciones de la infraestructura ciclista y la seguridad de los usuarios, se dará mantenimiento a las ciclovías con presupuesto del IMEPLAN.

Éstas tendrán regulada la velocidad para con ello poder garantizar mejores condiciones de seguridad y deberán transitar preferentemente por la infraestructura ciclista. No toda la ciudad tiene infraestructura ciclista y donde sí está dispuesta habrá que circular por estos espacios. Patricia Martínez, directora de IMEPLAN

Estamos en condiciones diferentes que permitirán el mantenimiento alrededor de 400 km de infraestructura ciclista. Incluye Federalismo, incluye Guadalupe, incluye todas las que tenemos balizadas como carril compartido, Bicibús que está por Hidalgo, también la que está en avenida Las Torres. Patricia Martínez, directora de IMEPLAN

¿Cuántos kilómetros de ciclovía hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 338.17 km de ciclovía. Zapopan es el municipio con más kilómetros, con 154; le sigue Guadalajara con 135, Tlajomulco con 22, San Pedro Tlaquepaque con 14 y Tonalá con 12 kilómetros.

El IMEPLAN entregó el Plan de Movilidad Metropolitano, donde se determina hacia dónde debe extenderse toda la infraestructura ciclista, aunque primero será reparada la ya existente.

