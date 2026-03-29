Trump Afirma que Irán Dejará Pasar 20 Buques Petroleros por el Estrecho de Ormuz Desde Mañana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Irán permitirá el tránsito de 20 grandes buques petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del viernes, en medio del conflicto entre ambos países que comenzó el pasado 28 de febrero. El anuncio fue realizado desde el Air Force One.

"Como muestra de respeto": ¿qué dijo Trump sobre los petroleros en Ormuz?

"Como muestra de respeto, 20 barcos de petróleo. Barcos de petróleo enormes, cruzando el estrecho de Ormuz. Empezando mañana por la mañana durante los próximos días. Muchos barcos", declaró el mandatario.

Trump presentó el tránsito de embarcaciones como un gesto de Irán hacia su administración, sin precisar si existía un acuerdo formal entre ambos gobiernos ni detalles sobre el origen, destino o carga de los buques.

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Lo que Trump no explicó sobre el paso por Ormuz

El presidente no especificó si Teherán había confirmado públicamente esta postura, bajo qué condiciones se permitiría el paso de las embarcaciones ni cuántos días abarcaría el periodo que describió como "los próximos días". Tampoco quedó claro qué países operarían los buques referidos.

Un mes de tensiones que complican cualquier señal de alivio

El anuncio de Trump se produce en un momento de escalada sostenida. Horas antes de esta declaración, Irán aseguró haber derribado un avión de vigilancia E-3 Sentry de Estados Unidos durante un ataque contra la base militar Príncipe Salmán, en Arabia Saudita. El gobierno de Estados Unidos no se había pronunciado al respecto hasta el cierre de esta nota.

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CT