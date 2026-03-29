EUA Permitirá la Llegada de un Petrolero Ruso a Cuba en Medio de Crisis Energética

La Guardia Costera de Estados Unidos permitirá que un buque ruso cargado con más de 700 mil barriles de petróleo desembarque en Cuba, después de meses de restricciones impuestas por Washington al suministro energético hacia la isla, según reportó el diario The New York Times.

El buque, identificado como Anatoly Kolodkin, navega a menos de 24 kilómetros del territorio cubano y se prevé que ingrese a aguas de la isla este domingo por la tarde, para arribar a puerto el martes. La embarcación se encuentra bajo sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.

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La llegada del petróleo representa un posible alivio para la crisis energética que atraviesa Cuba, con apagones prolongados y la paralización de buena parte de su economía. La escasez se ha intensificado después del endurecimiento del bloqueo energético impulsado, desde enero, por la administración del presidente Donald Trump.

Sin certezas

Hasta ahora, no se han detallado las razones por las cuales la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque, ni si se autorizarán futuros envíos similares. Semanas antes, Rusia había señalado que evaluaba suministrar petróleo a Cuba por motivos humanitarios, incluso si esto implicaba tensiones con Washington.

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El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que advertía imponer aranceles a países o entidades que exportaran petróleo a la isla, como parte de una estrategia de presión para forzar reformas económicas en el gobierno cubano.

Cuba necesita alrededor de 100 mil barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda interna, de los cuales solo produce unos 40 mil. La falta de suministro externo ha provocado cortes eléctricos constantes y un deterioro generalizado de la actividad económica.

Con información de EFE

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